Intesa Sanpaolo, Delfin verso il sostegno all’Opas su Mps

(Adnkronos) – Delfin sarebbe orientata a sostenere l’offerta di Intesa Sp su Mps. Lo apprende AdnKronos da fonti finanziarie. Stando a quanto si apprende, il cda si sarebbe riunito nelle scorse ore. Già nei giorni scorsi, secondo quanto ricostruito da Adnkronos, erano emerse indiscrezioni su un possibile sostegno di Delfin all’operazione, soprattutto nell’eventualità di un rilancio da parte dell'istituto guidato da Carlo Messina. Si attende di capire, spiegano le fonti, se altri azionisti di peso decideranno di seguire l'esempio di Delfin sulla scia del rilancio di Intesa Sp. "In quel caso – dice all'AdnKronos l'economista della Bocconi Michele Calcaterra – la partita di Lovaglio si farà complicata e anche l'esito della partita più chiaro". "L’Opas di Intesa Sanpaolo genera in maniera certa un valore significativo, immediato e sostenibile per gli azionisti di MPS e valorizza Siena. Il rapporto di cambio annunciato da Intesa Sanpaolo a giugno verrà adeguato nel caso di distribuzione dell’acconto sul dividendo 2026 da parte di Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo, in caso di prosecuzione dell’Opas, incrementerà la componente in denaro di 25 centesimi di euro per azione MPS", si legge nella nota di Intesa SP diffusa dopo il cda straordinario di sabato 3 ottobre. "In caso di adesione totalitaria all’OPAS, il controvalore monetario complessivo dell’OPAS sarà pari a 31,4 miliardi di euro, di cui 27,6 miliardi di euro quanto al corrispettivo in azioni e 3,8 miliardi di euro quanto al corrispettivo in denaro. Intesa Sanpaolo affiancherà ulteriori iniziative concrete a favore di Siena e della Toscana", prosegue la nota, in cui si sottolinea anche che "il progetto annunciato da Mps non offre alcun premio, ma è a sconto per gli azionisti delle società target e configura una struttura complessa caratterizzata da elementi di incertezza, sinergie sfidanti e rischi di esecuzione". Intesa Sanpaolo annuncia poi che "l’Opas promossa su Mps diverrà inefficace nel caso in cui l’Assemblea di Mps del 29 ottobre approvi uno dei punti 3, 4 o 5 all’Odg": in quel caso infatti la banca "non si avvarrà della facoltà di rinunciare alle condizioni di efficacia e invocherà il loro mancato avveramento".

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Pubblicato il 4 Ottobre 2026