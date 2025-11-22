Intervento anti-fame rivoluzionario su due donne a Casa Sollievo

Eseguita per la prima volta al Sud Italia una gastroplastica speciale che riduce lo stomaco e la secrezione dell’ormone della fame. L’intervento è stato eseguito dall’unità di gastroenterologia endoscopia digestiva dell’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo su due donne, una 53enne e una 20enne, con obesità di secondo grado. La gastroplastica verticale endoscopica (GVE), già in uso a Casa Sollievo dal 2022 è una opzione terapeutica mini-invasiva sicura ed efficace. L’abbinamento della gastroplastica all’ablazione della mucosa (GMA), eseguita ieri – viene spiegato – per la prima volta al Sud Italia all’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza e disponibile soltanto in altre tre istituti di rilievo del Centro-Nord, rende più efficace la procedura endoscopica agendo in maniera significativa anche sulla componente ormonale e metabolica dell’obesità. “L’effetto finale della gastroplastica verticale endoscopica – ha spiegato Rossella Cubisino, gastroenterologa che ha eseguito gli interventi con il supporto dell’anestesista Stefania Schinco – passa da una riduzione del 15-20% del peso totale a 12 mesi, ad una percentuale che in alcuni studi preliminari ha superato il 25 % del peso totale”. “La gastroplastica verticale endoscopica (Gve) abbinata all’ablazione della mucosa gastrica (Gma) è un aiuto fisiologico importante, ma la perdita di peso e la stabilità nel tempo dipendono anche da come il paziente si comporta dopo l’intervento – ha spiegato Francesco Perri direttore dell’unità di gastroenterologia-endoscopia digestiva di Casa Sollievo della Sofferenza ‒ È necessario effettuare controlli periodici, seguire una dieta strutturata e progressiva in modo da favorire la guarigione delle suture e della mucosa ablata, con l’obiettivo di instaurare un nuovo ritmo alimentare”. La Gastroplastica Verticale Endoscopica (GVE) abbinata all’Ablazione della Mucosa Gastrica (GMA) rappresenta una significativa ed ulteriore innovazione nel trattamento dell’obesità, una patologia per la quale presso l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo sono già operativi l’Unità di Dietologia e Nutrizione Clinica e un ambulatorio dedicato all’interno dell’Unità di Endocrinologia, supportato da un team multidisciplinare specializzato.



Pubblicato il 22 Novembre 2025