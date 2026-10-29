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Intersections 2026, Travaglia (UPA): “Trasparenza e IA le sfide del settore”

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“Misurare e confrontare l’efficacia della pubblicità digitale è una delle principali sfide del settore”. Così Marco Travaglia, presidente di UPA, intervenuto a Intersections, il più grande evento italiano dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, al MiCo di Milano. Secondo Travaglia, una maggiore trasparenza consentirà agli investitori pubblicitari di compiere scelte più consapevoli, mentre l’intelligenza artificiale offrirà ai brand nuove opportunità per comunicare e dialogare con il pubblico, anche attraverso le conversazioni online.


Pubblicato il 29 Ottobre 2026

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