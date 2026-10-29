Intersections 2026, Poggi (Rai Pubblicità): “Il pubblico cerca contenuti, non piattaforme”

“Il futuro degli editori si determinerà sempre più alla strategia di distribuzione dei propri contenuti”. Lo ha dichiarato Luca Poggi, amministratore delegato di Rai Pubblicità, intervenuto a Intersections 2026, il più grande evento in Italia dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, in corso all’Allianz MiCo di Milano. Ripercorrendo i cento anni di storia dell’azienda, Poggi ha sottolineato l’importanza di puntare su contenuti di qualità, affiancando investimenti nell’intelligenza artificiale e nei dati.



Pubblicato il 29 Ottobre 2026