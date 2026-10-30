Intersections 2026, oltre 20mila partecipanti: l’uomo sempre al centro della rivoluzione digitale

Sul palco più di 450 speaker hanno preso parte alla terza edizione di Intersections, il grande appuntamento dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, ospitato all’Allianz MiCo di Milano. Al centro del confronto, il tema “The Power of Influence” e le sfide poste dall’intelligenza artificiale. Dalla credibilità dei brand alla capacità di innovare, fino all’importanza dello spirito critico e delle competenze umane affinché siano sempre le persone a fare la differenza.



Pubblicato il 30 Ottobre 2026