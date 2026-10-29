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Intersections 2026, Morgano (Telepass): “Il tempo è l’asset più prezioso, la sfida è restituirlo ai

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“Il marketing è sempre più attento alle persone, fondamentale la relazione con il cliente. Questo significa conoscerlo e anticiparne i bisogni. Vogliamo offrire un valore aggiunto tangibile, con la possibilità di pagare anche le rate, lo skipass, i bollettini PagoPA o la mensa dei propri figli per rispondere concretamente alle esigenze dei clienti”. È quanto raccontato da Rosa Morgano, Marketing & CVM Lead di Telepass, intervenuta a Intersections 2026, il più grande evento italiano dedicato a marketing, creatività e tecnologia, in corso all’Allianz MiCo di Milano.


Pubblicato il 29 Ottobre 2026

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