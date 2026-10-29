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Intersections 2026, Mascaro (Accenture): “”L’ingegno umano resta al centro della trasformazione

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“Nell’evoluzione del marketing e della comunicazione bisogna mantenere lo spirito critico e la capacità di farsi le domande giuste. Per i giovani sarà fondamentale sviluppare competenze digitali ma soprattutto umane, imparando a utilizzare la tecnologia in maniera matura”. È quanto affermato da Paola Mascaro, Marketing and Communication Lead ITG di Accenture, intervenuta a Intersections 2026, il più grande evento italiano dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, in corso all’Allianz MiCo di Milano. Durante gli incontri è stato presentato anche il progetto gratuito “Palestre Digitali”, dedicato alla formazione dei giovani.


Pubblicato il 29 Ottobre 2026

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