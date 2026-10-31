Intersections 2026, Knapp (IAB Europe): “Entro il 2030 l’AI sarà nel 30% della pubblicità europea”

“L’AI si sta occupando anche della produzione creativa dei contenuti multimediali e dell’acquisto di spazi pubblicitari. Abbiamo completamente riprogettato tutti i processi rispetto a due anni fa e questa trasformazione sta accelerando ulteriormente”. Lo ha dichiarato Daniel Knapp, Chief Economist di IAB Europe, intervenuto a Intersections 2026, il più grande evento italiano dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, all’Allianz MiCo di Milano.



Pubblicato il 31 Ottobre 2026