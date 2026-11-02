Intersections 2026, Grandicelli (ico.dot): “La norma UNI valorizza le competenze delle agenzie di

“La norma UNI rappresenta uno strumento oggettivo per rendere più chiaro il rapporto tra aziende e agenzie di comunicazione, aiutando i clienti a comprendere le proprie esigenze e a valutare la qualità dei servizi ricevuti. Allo stesso tempo tutela le agenzie, valorizzando competenze e professionalità che spesso non vengono riconosciute. Così Roberto Grandicelli di ico.dot, intervenuto a Intersections 2026, l’evento dedicato a marketing, comunicazione e creatività all’Allianz MiCo di Milano.



Pubblicato il 2 Novembre 2026