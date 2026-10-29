Attualità

Intersections 2026, Giarrizzo (Opella): “”Identità e coerenza rendono forte un brand””

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

“Perchè un prodotto sia efficace è fondamentale costruire un legame emotivo con i consumatori”. È il messaggio di Matteo Giarrizzo, Head of Media & Digital di Opella Italia, intervenuto a Intersection, il più grande evento in Italia dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, in corso al MiCo di Milano. Nell’era dell’intelligenza artificiale, accanto alle caratteristiche e all’efficacia dei prodotti, assumono sempre più importanza i valori del brand e la capacità di creare un legame emotivo con i consumatori.


Pubblicato il 29 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Khader (Biogen), “”Diagnosi precoce rappresenta oggi una leva strategica per l’innovazione””

17 minuti fa

Intersections 2026, Poggi (Rai Pubblicità): “Il pubblico cerca contenuti, non piattaforme”

35 minuti fa

Intersections 2026, Travaglia (UPA): “Trasparenza e IA le sfide del settore”

36 minuti fa

Lucca Comics & Games, “Il Quinto”: il fumetto per sensibilizzare sull’Hpv

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio