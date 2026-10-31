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Intersections 2026, Cabello: “”Il podcast mi ha ridato libertà e leggerezza””

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“Mi ha restituito la leggerezza, amo lavorare in questi contesti senza bisogno di grandi mezzi e in autonomia e dove anche gli ospiti si sentono a casa. All’inizio ho fatto fatica a immaginarmi in un mondo diverso dalla televisione, poi ho capito che ciò che conta è continuare a fare quello che mi diverte. Sento di essere al posto giusto nel momento giusto”. Sono le parole di Victoria Cabello, conduttrice del podcast ‘Fuori di Cabello’ prodotto da Dopcast, intervenuta a Intersections 2026, il più grande evento italiano dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, all’Allianz MiCo di Milano.


Pubblicato il 31 Ottobre 2026

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