Intersections 2026, Amati (IAB Italia): “”In tempo di algoritmi credibilità essenziale per mantenere

“In un’epoca in cui gli algoritmi tendono a uniformare e omogeneizzare tutto, la credibilità diventa fondamentale. Brand iconici italiani continuano a essere influenti per il valore che hanno costruito, ma soprattutto per la loro capacità di essere al passo con i tempi”. Sono le parole di Sergio Amati, General Manager di IAB Italia, intervenuto a Intersections 2026, il più grande evento italiano dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, in corso all’Allianz MiCo di Milano.



Pubblicato il 30 Ottobre 2026