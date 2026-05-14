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Internazionali, Sinner e l’abbraccio (commovente) con un raccattapalle

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner cuore d'oro agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista azzurro ha battuto il russo Andrej Rublev nei quarti del Masters 1000 di Roma, volando così in semifinale. Prima dell'inizio del match, Sinner ha regalato un momento speciale a un raccattapalle, commuovendo tutto il web. Dopo averlo accompagnato in campo, mano nella mano, proprio mentre Sinner si toglieva la felpa per iniziare il riscaldamento, il bambino ha chiesto al numero 1: "Posso abbracciarti?". L'azzurro ha allargato il sorriso e risposto: "Ma certo". L'abbraccio è durato qualche secondo, poi Sinner ha riso guardando il raccattapalle ed è tornato a concentrarsi sulla partita.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Maggio 2026

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