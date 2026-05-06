Internazionali, programma della seconda giornata e dove vederli in tv

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Sono iniziati gli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, mercoledì 6 maggio, parte il tabellone maschile del Masters 1000 di Roma, che si aggiunge ai match in programma nel tabellone femminile protagonista. In attesa del debutto di Jannik Sinner, che avverrà al secondo turno del torneo 'di casa', parte il primo turno. Molti i tennisti italiani impegnati in questa prima giornata al Foro Italico: ecco il programma completo della seconda giornata di Internazionali d'Italia.

Campo Centrale

Dalle 11 Lucrezia Stefanini-Jelena Ostapenko Non prima delle 13 Hubert Hurkacz-Yannick Hanfmann Matteo Arnaldi-Jaume Munar Non prima delle 19 Elisabetta Cocciaretto-Sinja Kraus Non prima delle 20.30 Federico Cinà-Alexander Blockx

BNP Paribas Arena

Dalle 11 Jenson Brooksby-Sebastian Baez Lisa Pigato-Tyra Caterina Grant Non prima delle 14 Lilli Tagger-Maria Sakkari Pablo Carreno Busta-Alejandro Tabilo Noemi Basiletti-Ajla Tomljanovic

SuperTennis Arena

Dalle 11 Zhizhen Zhang-Daniel Altmaier Viktorija Golubic-Federica Urgesi Taylor Townsend-Nuria Brancaccio Jesper De Jong-Nuno Borges Karolina Pliskova-Jessica Bouzas Maneiro

Pietrangeli

Dalle 11 Alexandra Eala-Magdalena Frech Alexandre Muller-Botic Van de Zandschulp Jan-Lennard Struff-Francisco Comesana Katie Boulter-Eva Lys Jacob Fearnley-Giovanni Mpetshi Perricard

Campo 13

Dalle 11 Fabian Marozsan-Vit Kopriva Leolia Jeanjean-Beatriz Haddad Maia Peyton Stearns-Janice Tjen Dalma Galfi-Anastasia Potapova Marton Fucsovics-Dino Prizmic

Campo 1

Dalle 11 Damir Dzumhur-Adrian Mannarino Katerina Siniakova-Lois Boisson Laura Siegemund-Sara Bejlek Aleksandar Vukic-Patrick Kypson Caty McNally-Daria Kasatkina

Campo 2

Panna Udvardy-Alina Korneeva Camilo Ugo Carabelli-Aleksandr Shevchenko Yulia Putintseva-Tereza Valentova Yuliia Starodubtseva-Simona Waltert Oksana Selekhmeteva-Rebeka Masarova

Campo 4

Magda Linette-Tatjana Maria Marco Trungelliti-Zachary Svajdausa Solana Sierra-Tamara Korpatsch Gli Internazionali d'Italia 2026 saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali SkySport e su quelli di TennisTv, mentre SuperTennis mostrerà in chiaro tutte le partite del tabellone femminile. Una partita al giorno del tabellone maschile sarà però disponibile anche in chiaro su Tv8. Il torneo si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su NOW, sulla piattaforma streaming di TennisTv, su quella di Tv8 (quando previsto) e su SuperTennix.

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Pubblicato il 6 Maggio 2026