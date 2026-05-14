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Internazionali, oggi Sinner-Rublev – Diretta

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner a caccia della semifinale agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista azzurro sfida il russo Andrej Rublev – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Il numero 1 del mondo arriva al match dopo aver battuto Ofner all'esordio, Popyrin al secondo turno e vinto il derby italiano con Pellegrino al terzo. Rublev invece ha eliminato Kecmanovic, Davidovich Fokina e Basilashvili.  In caso di passaggio del turno, Sinner sfiderà in semifinale il vincente della sfida tra Landaluce e Medvedev. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Maggio 2026

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