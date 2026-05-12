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Internazionali, oggi Sinner-Pellegrino – Diretta

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner a caccia dei quarti agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro sfida Andrea Pellegrino – in diretta tv e streaming – nel derby italiano degli ottavi del Masters 1000 di Roma. Sinner arriva al match dopo aver eliminato, dopo il bye del primo turno, Ofner al secondo e Popyrin al terzo turno, mentre Pellegrino, partito dalle qualificazioni, ha superato, nel tabellone principale, Nardi, Fils, ritiratosi per infortunio, e Tiafoe.  In caso di passaggio del turno, Sinner sfiderà nei quarti il vincente di Rublev-Basilashvili. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Maggio 2026

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