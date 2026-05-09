Attualità

Internazionali, oggi Sinner-Ofner – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Esordio agli Internazionali d'Italia 2026 per Jannik Sinner. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro sfida l'austriaco Sebastian Ofner – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Sinner arriva al match dopo il trionfo di Madrid, che gli ha regalato il quinto Masters 1000 consecutivo (mai nessuno come lui), e torna al Foro Italico dopo la finale raggiunta lo scorso anno, dove era stato battuto da Carlos Alcaraz al rientro dalla sospensione di tre mesi per il caso Clostebol.  In caso di passaggio del turno, Sinner troverebbe nel terzo turno il vincente della sfida tra Jakub Mensik e Alexei Popyrin.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Caso Genovese, Sarah Borruso: “Terrazza Sentimento? Provo vergogna per quello che ho fatto”

20 minuti fa

Cobolli, beffa agli Internazionali: nel game decisivo suona… l’inno della Lazio

24 minuti fa

Paola Turci, la molestia a 13 anni e la separazione da Pascale: “Potevo evitare di sposarmi”

41 minuti fa

Mattia Bellucci, chi è azzurro che vince e stupisce agli Internazionali

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio