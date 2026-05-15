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Internazionali, oggi Sinner-Medvedev – Diretta

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner a caccia della finale agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro sfida il russo Daniil Medvedev – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma. Sinner è reduce dalla vittoria nei quarti contro un altro russo, Andrej Rublev, che gli è valsa, raggiungendo, per il secondo anno consecutivo, la semifinale del torneo di casa.  In caso di passaggio del turno, Sinner troverà in finale Casper Ruud, che ha eliminato Luciano Darderi nella prima semifinale.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Maggio 2026

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