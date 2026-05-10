Attualità

Internazionali, oggi Musetti-Cerundolo – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, domenica 10 maggio, il tennista azzurro sfida l'argentino Francisco Cerundolo – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Musetti, che arriva al torneo dopo la semifinale conquistata lo scorso anno, è reduce dalla vittoria contro il francese Giovanni Mpetshi-Perricard al secondo turno del torneo 'di casa', mentre Cerundolo ha superato il cileno Alejandro Tabilo.  Domani il ritorno in campo di Sinner contro Popyrin.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Maggio 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Festa della mamma, da Carlo Conti a Federica Pellegrini: gli auguri social dei vip

4 minuti fa

Agrigento, bambino di 10 anni precipita da primo piano del palazzo: è grave

7 minuti fa

MotoGp, ordine d’arrivo Gp Francia e classifica Piloti

28 minuti fa

Milan, infortunio per Pulisic: salta la sfida con Atalanta

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio