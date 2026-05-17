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Internazionali, oggi finale del doppio: Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos – Diretta

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(Adnkronos) –
Simone Bolelli e Andrea Vavassori a caccia del titolo nella finale degli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, domenica 17 maggio, i due tennisti azzurri sfidano la coppia tutta spagnola formata da Manuel Granollers e Horacio Zeballos – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto del tabellone di doppio maschile del Masters 1000 di Roma.  Alle 17 invece la finale maschile tra Jannik Sinner e Casper Ruud.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Maggio 2026

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