Internazionali, oggi Berrettini-Popyrin – Diretta

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Matteo Berrettini fa il suo esordio agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista azzurro sfida l'australiano Alexei Popyrin – in diretta tv e streaming – nel primo turno del Masters 1000 di Roma. Berrettini è reduce dai quarti di finale conquistati nel Challenger di Cagliari, mentre a Madrid era stato battuto al primo turno da Prizmic. In caso di passaggio del turno, Berrettini se la vedrà con il ceco Jakub Mensik.

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Pubblicato il 7 Maggio 2026