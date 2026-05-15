Internazionali, Medvedev si lamenta per Sinner: cos’è successo

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Daniil Medvedev si lamenta agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 15 marzo, il tennista azzurro ha sfidato il russo nella semifinale del Masters 1000 di Roma, in una partita in cui è sembrato accusare qualche problema fisico. Durante il decisivo terzo set, in campo è sceso il fisioterapista, che gli ha massaggiato la coscia destra. Medvedev, vedendo la scena, è sembrato 'preoccupato' che il gioco potesse interrompersi. "Non può chiamare un medical time out per i crampi vero?", "no, per crampi no", ha risposto la giudice di sedia. Non è il primo momento di nervosismo palesato dal russo. Durante il secondo set, vinto 7-5, Medvedev ha scagliato una pallina con violenza verso l'altro lato della rete, prendendosi i fischi del Centrale. Il suo rapporto con il pubblico è stato piuttosto complicato per tutto l'arco del match. Nel decisivo terzo set, prima dell'interruzione per pioggia, qualcuno ha urlato: "Piega le gambe". Un invito non apprezzato da Medvedev, che si è girato guardando in cagnesco le tribune del Centrale.

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Pubblicato il 15 Maggio 2026