Internazionali, il colpo del torneo non lo firma Sinner ma… Quinn

(Adnkronos) – Agli Internazionali d'Italia 2026 potrebbe esserci già il punto del torneo, ma questa volta, stranamente, Jannik Sinner non c'entra. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista americano Ethan Quinn, numero 48 del mondo, ha perso al primo turno contro lo spagnolo Pablo Llamas Ruiz, ma non prima di aver tirato fuori un colpo che ha incantato il Foro Italico. Durante un proprio turno di servizio, Quinn si ritrova a rincorrere la risposta profonda di Llamas Ruiz, con la pallina che lo scavalca. L'americano allora decide per una giocata che si vede spesso sui campi da tennis, anche se non con questo finale. Quinn 'sorpassa' la pallina e la colpisce tra le gambe, nel più classico dei tweener. Il suo colpo però diventa, a sorpresa, un vincente che si spegne sulla riga, lasciando immobile lo spagnolo, che può limitarsi a guardare la pallina e applaudire. Quinn esulta, il Foro esplode.

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Pubblicato il 7 Maggio 2026