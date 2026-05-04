Internazionali, gli avversari di Sinner: il cammino di Jannik e i possibili derby con Berrettini e Musetti

(Adnkronos) –

Sorteggiato oggi, lunedì 4 maggio, il tabellone del torneo maschile degli Internazionali di Roma 2026. Grande attesa per l'esordio di Jannik Sinner, reduce da cinque titoli Masters 1000 consecutivi, dopo il trionfo di ieri a Madrid: l'azzurro esordirà al secondo contro il vincente della sfida tra l'austriaco Sebastian Ofner e l'americano Alex Michelsen. Jannik potrebbe poi avere diversi derby nel suo cammino: a cominciare dalla super sfida contro Matteo Berrettini, al terzo turno. Possibile invece solo in finale il match contro Lorenzo Musetti. Ecco il percorso del numero uno del ranking Atp a Roma. Sorteggiato il tabellone maschile degli Internazionali d'Italia 2026. Nell'iconica cornice di Piazza del Popolo, la tennista polacca Iga Swiatek ha composto il quadro del Masters 1000 di Roma, al via domani 4 maggio. Attesa per l'esordio di Sinner, fresco vincitore di Madrid dopo la finale dominata con Zverev. L'azzurro, dopo il bye del primo turno, esordirà al secondo contro il vincente della sfida tra l'austriaco Sebastian Ofner e l'americano Alex Michelsen.

Possibile derby al terzo turno, con Sinner che potrebbe trovare Matteo Berrettini oppure il ceco Jakub Mensik. Agli ottavi potrebbe esserci invece l'incrocio con uno tra l'americano Frances Tiafoe e il francese Arthur Fils, mentre ai quarti i pericoli si chiamano Andrej Rublev e Ben Shelton. In semifinale uno tra Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Joao Fonseca o Flavio Cobolli. In finale invece Sinner potrebbe trovare Alexander Zverev, appena battuto a Madrid, Novak Djokovic, al rientro nel circuito dopo gli Australian Open, Lorenzo Musetti o Alex De Minaur.

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Pubblicato il 4 Maggio 2026