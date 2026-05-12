Internazionali, furia Pellegrino contro arbitro: cos’è successo con Sinner

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Furia Pellegrino agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro ha perso contro Jannik Sinner nel derby italiano degli ottavi del Masters 1000 di Roma. Il giocatore pugliese, numero 155 del mondo e che arrivava dalle qualificazioni, ha pagato l'emozione della prima in carriera sul Centrale, subendo due break nei primi due game della partita. Ma uno scambio in particolare ha portato Pellegrino a una discussione piuttosto accesa con il giudice di sedia. Al termine di uno scambio lungo, Sinner piazza un rovescio diagonale che si stampa sulla linea e conquista il punto. Pellegrino si avvicina al punto di impatto della pallina e va a protestare con l'arbitro, indicando un segno sulla terra del Centrale. Ne nasce una discussione che porta anche Sinner ad avvicinarsi alla rete, per 'sbirciare' il punto di impatto della pallina, con il giudice di sedia che però non cambia la sua decisione. E così Pellegrino torna a fondocampo scuotendo la testa.

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Pubblicato il 12 Maggio 2026