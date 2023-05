Internazionali d’Italia 2023, finale Rybakina-Kalinina

(Adnkronos) – Negli Internazionali BNL d'Italia 2023 al termine di un match interrotto due volte per la pioggia la kazaka Elena Rybakina (7 del ranking Wta) ha superato per 6-2 6-4 la lettone Jeena Ostapenko (20), e andrà a sfidare in finale l'ucraina Anhelina Kalinina (47 Wta) che nel pomeriggio – in un match ad 'alta tensione geopolitica' – aveva sconfitto la russa Veronika Kudermetova (12 al mondo) col punteggio di 7-5 5-7 6-2. Per la giocatrice ucraina sarà la prima finale di un torneo WTA 1000. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Maggio 2023