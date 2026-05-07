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Internazionali, da Berrettini a Paolini: programma di oggi e dove vederli in tv

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(Adnkronos) – Sono iniziati gli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, mercoledì 6 maggio, il tabellone maschile del Masters 1000 di Roma vedrà protagonista Matteo Berrettini, che farà il suo esordio al primo turno, mentre Jasmine Paolini, campionessa in carica, è la grande attesa di quello femminile protagonista. Aspettando il debutto di Jannik Sinner, che avverrà al secondo turno del torneo 'di casa', tanti i tennisti da tenere d'occhio, tra cui Coco Gauff e Aryna Sabalenka: ecco il programma completo della terza giornata di Internazionali d'Italia.  
Campo Centrale
 Dalle 11 Alexei POPYRIN-Matteo BERRETTINI Jasmine PAOLINI-Leolia JEANJEAN Coco GAUFF-Tereza VALENTOVA  Dalle 19 Lorenzo SONEGO-Ignacio BUSE Aryna SABALENKA- Barbora KREJCIKOVA 
BNP Paribas Arena
 Dalle 11 Antonia RUZIC-Mirra ANDREEVA Noemi BASILETTI-Alja Tomljanovic Roman Andres BURRUCHAGA-Mattia BELLUCCI Stefanos TSITSIPAS-Tomas MACHAC Belinda BENCIC-Bianca ANDREESCU Andrea PELLEGRINO-Luca NARDI 
SuperTennis Arena
 Dalle 11 Cristina BUCSA-Qinwen ZHENG Federico Cinà-Alexander Blockx Roberto BAUTISTA AGUT-Francesco MAESTRELLI Thiago Agustin TIRANTE-Gianluca CADENASSO Denis SHAPOVALOV-Mariano NAVONE 
Pietrangeli
 Dalibor SVRCINA-Miomir KECMANOVIC Jacob FEARNLEY-Giovanni MPETSHI-PERRICARD Maya JOINT-Viktorija GOLUBIC Jelena OSTAPENKO-Amanda ANISIMOVA Sebastian OFNER-Alex MICHELSEN McCartney KESSLER-Iva JOVIC 
Campo 13
 Zizou BERGS-Terence ATMANE Marton FUCSOVICS-Dino PRIZMIC Tatjana MARIA-Sorana CIRSTEA Katerina SINIAKOVA-Anna KALINSKAYA Anhelina KALININA-Solana SIERRA Marie BOUZKOVA-Taylor TOWNSEND 
Campo 1
 Panna UDVARDY-Elise MERTENS Marcos GIRON-Marin CILIC Clara TAUSON-Oleksandra OLIYNYKOVA Cristian GARIN-Juan Manuel CERUNDOLO Hamad MEDJEDOVIC-Valentin ROYER 
Campo 2
 Nikoloz BASILASHVILI-Daniel MERIDA Yuliia STARODUBTSEVA-Simona WALTERT Anastasia ZAKHAROVA-Linda NOSKOVA Ethan QUINN-Pablo LLAMAS RUIZ  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Maggio 2026

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