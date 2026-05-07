Internazionali, Berrettini furioso con arbitro: cos’è successo con Popyrin

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Furia Berrettini agli Internazionali d'Italia e fischi sul Centrale. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista azzurro ha sfidato l'australiano Alexei Popyrin nel primo turno del Masters 1000 di Roma, in una partita segnata anche da una vibrante polemica con la giudice di sedia, che ha provocato le proteste di Berrettini e ha fatto esplodere il pubblico del Foro Italico. Durante il primo game del secondo set, dopo il primo vinto da Popyrin 6-2, Berrettini perde un punto ma si avvicina al giudice di sedia per chiederne la ripetizione. Il motivo? Dalla racchetta dell'australiano è saltato un gommino che ha distratto e condizionato l'azione dell'azzurro. La discussione con la giudice di sedia è stata piuttosto accesa e si è protratta per qualche minuto, con il pubblico del Centrale che ha iniziato a protestare insieme al suo 'protetto'. L'arbitro ha poi deciso di non concedere la ripetizione del punto, assegnandolo quindi a Popyrin e provocando i fischi degli spettatori, mentre Berrettini si è avviato verso la linea di fondo scuotendo la testa.

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Pubblicato il 7 Maggio 2026