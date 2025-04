International School on Drone and VR for Volcano-Tectonic Studies at Etna, aperte le iscrizioni

(Adnkronos) – L'Etna, uno dei vulcani più attivi e studiati del mondo, sarà teatro della prima edizione della Scuola Internazionale sull'utilizzo dei droni e della realtà virtuale per gli studi vulcano-tettonici. Questo evento unico, in programma dal 29 settembre al 3 ottobre 2025 a Nicolosi (CT), vedrà la partecipazione di istituzioni di prestigio come l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Università degli Studi di Milano-Bicocca (UniMiB). La Scuola si propone di esplorare le applicazioni avanzate dei droni e della realtà virtuale nell'ambito della ricerca scientifica e del monitoraggio vulcanico. Attraverso un approccio pratico e teorico, i partecipanti avranno l'opportunità di imparare a realizzare rilievi aerei e a sviluppare modelli digitali 2.5D e 3D del terreno. Questi modelli saranno successivamente utilizzati per analisi GIS dettagliate e simulazioni in realtà virtuale, offrendo una prospettiva immersiva e innovativa sul campo vulcanologico.

Struttura del Corso



Il corso sarà suddiviso in tre moduli principali:

Lezioni teoriche: introduzione ai principali concetti e metodi di utilizzo dei droni e della realtà virtuale nelle scienze della terra.

Attività pratiche sul campo: sessioni pratiche di volo con droni sui versanti dell'Etna per la raccolta di dati geospaziali.

Laboratori di elaborazione dati: uso dei dati raccolti per la creazione di modelli digitali e la loro integrazione in ambienti di realtà virtuale. La Scuola è aperta a una gamma di partecipanti, dai dottorandi ai ricercatori post-doc nel campo delle scienze della Terra e dell'ambiente. Il numero di posti è limitato a 16 per garantire un'esperienza formativa di alta qualità. Le iscrizioni sono già aperte e si concluderanno il 23 aprile 2025. È consigliabile registrarsi presto per assicurarsi un posto in questa opportunità formativa unica. Maggiori informazioni sulla Scuola e sulla quota di partecipazione al seguente link

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Aprile 2025