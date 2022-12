Interdittive antimafia per quattro imprese

Sono quattro le interdittive antimafia adottate dal prefetto di Foggia Maurizio Valiante nei confronti di altrettante imprese del capoluogo dauno che avrebbero collegamenti con la cosiddetta ‘societa’ foggiana’. Le indagini sono state coordinate dalle Forze di Polizia, dalla Dia e dal gruppo interforze antimafia. In particolare, tre provvedimenti sono stati adottati nei confronti di imprese

agricole per le quali e’ emerso un inserimento nel circuito delle “agromafie”: le rientrano nel blitz ‘Grande Carro’ del 2020 che porto’ alla scoperta di un sistema fraudolento ai danni dell’Unione europea nel settore agricolo, diretto e organizzato

da un gruppo mafioso locale. Il quarto provvedimento, invece, riguarda una impresa edile e per la manutenzione di impianti.

