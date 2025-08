(Adnkronos) – L'Inter di Cristian Chivu nella prima uscita stagionale ha vinto nettamente 7-2 contro l'Inter U23, in un'amichevole in famiglia andata. A segno per i nerazzurri di Chivu sono andati Bonny, Asllani, Lautaro, Esposito, Luis Henrique e Calhanoglu, oltre a un autogol di Kamate. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Agosto 2025