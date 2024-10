Inter-Torino 3-2, tripletta Thuram e Inzaghi sale

(Adnkronos) –

Terza vittoria di fila dell'Inter che chiude un'ottima settimana superando al 'Meazza' per 3-2 il Torino oggi 5 ottobre, dopo aver sconfitto con lo stesso punteggio l'Udinese sabato scorso e per 4-0 la Stella Rossa Belgrado martedì in Champions. Grande protagonista del match è Thuram, a segno con una tripletta. Il capocannoniere della Serie A va a segno al 25', al 35' e al 60'. Per i granata che giocano dal 20' del primo tempo in dieci uomini per l'espulsione di Maripan, in gol Zapata al 36' e Vlasic su rigore all'86'. In classifica i nerazzurri salgono al 2° posto con 14 punti, mentre il Toro resta 5° a quota 11 insieme al Milan. Sin dalle prime battute è chiaro il filo conduttore della partita con i padroni di casa a comandare il gioco e gli ospiti attendisti e pronti a ripartire in contropiede. Al 14' la prima vera occasione del match con Ricci al tiro da fuori area, respinto in tuffo da Sommer. Al 20' la svolta della partita con l'espulsione di Maripan per un brutto fallo su Thuram. In un primo momento Marcenaro estrae il giallo, richiamato dal Var rivede l'intervento e opta per il rosso. Al 25' nerazzurri in gol con Thuram. Cross di Bastoni dalla trequarti, il francese stacca di testa tra Coco e Pedersen: il pallone bacia il palo e si infila poi alle spalle dell'incolpevole Milinkovic-Savic. Alla mezz'ora la squadra di Inzaghi potrebbe raddoppiare. Cross di Calhanoglu, Bisseck e Lautaro non trovano il pallone di testa e la difesa del Toro prolunga, Thuram prova il sinistro al volo da posizione defilata e colpisce l'esterno della rete. Al 32' il primo cambio del match dentro Masina per Adams, tra le fila degli ospiti.

Serve a poco perché l'Inter raddoppia al 35' ancora con Thuram. Cross dalla sinistra di Acerbi e il francese va a segno di testa. Passa un minuto e i granata accorciano le distanze con Zapata. Verticalizzazione di Gineitis, il colombiano scatta in posizione regolare, resiste al rientro di Darmian e di sinistro calcia potente sotto la traversa. Al 39' assist perfetto di Thuram per Dimarco che va al tiro di sinistro, gran parata di Milinkovic-Savic. Al 3' della ripresa un brutto tiro di Pavard dal limite dell'area rischia di diventare un assist per Thuram, ma l'attaccante francese in spaccata non arriva per poco sul pallone vagante. Al 5' Pavard crossa dal limite dell'area e trova la sponda di Acerbi per Lautaro, il destro del Toro è deviato da Coco in angolo. Al 10' altro cross invitante in area di Pavard per Lautaro, che colpisce di testa da solo ma non trova la porta. Poco dopo gran tiro di Calhanoglu con palla di poco alta. Al 15' Thuram firma la tripletta. Bastoni crossa da sinistra per Lautaro, il colpo di testa dell'argentino è ancora imperfetto, ma Milinkovic-Savic respinge male e poi reagisce goffamente al tap-in del francese, che colpisce di destro schiacciando il pallone. Gli ospiti optano per un doppio cambio, dentro Ilic e Vojvoda per Gineitis e Lazaro. Al 23' Thuram e Darmian lasciano il terreno di gioco, scocca l'ora di Taremi e Dumfries. Per il francese standing ovation di San Siro. Alla mezz'ora chance per Acerbi che va al tiro dopo una carambola in area: palla alta. Al 32' entra in campo Zielinski al posto di Mkhitaryan, Passano 4 minuti e Inzaghi esaurisce i cambi con De Vrij per Bastoni. Al 38' allarme in casa Torino. Zapata resta a terra per diversi minuti e viene portato fuori in barella. Al suo posto Karamoh, entra anche Vlasic per Ricci. Al 41' il Toro accorcia le distanze su rigore. Masina si incunea in area dopo aver bruciato Frattesi e Dumfries in anticipo e viene scalciato da Calhanoglu. Marcenaro non ha dubbi e indica subito il dischetto. Dagli 11 metri Vlasic non sbaglia: tiro potente e preciso alla sinistra di Sommer, che indovina l'angolo ma non arriva per poco. Nel recupero doppia prodezza di Milinkovic Savic, che prima respinge un destro di Zielinski e poi si esalta sulla respinta ravvicinata di Taremi. Nel finale nonostante qualche patema l'Inter riesce a portare a casa la vittoria. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Ottobre 2024