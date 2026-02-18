Attualità

Inter, tegola per Chivu: infortunio per Lautaro Martinez contro il Bodo

Infortunio per Lautaro Martinez. Oggi, mercoledì 18 febbraio, l'attaccante argentino si è fermato a causa di un problema fisico durante il secondo tempo di Bodo/Glimt-Inter, valida per l'andata dei playoff di Champions League. Ma cos'è successo in Norvegia? Accade tutto al 61'. Dopo un'azione offensiva Lautaro comincia a toccarsi la gamba, lamentando un problema muscolare e Chivu non rischia. Dalla panchina si alza Thuram, che lo sostituisce per evitare guai peggiori.  Martinez torna quindi in panchina, parla con lo staff tecnico dell'Inter, che gli consiglia di tornare negli spogliatoi per un primo trattamento. L'argentino prende quindi la via degli spogliatoi scuro in volto.  
