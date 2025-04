Inter-Roma 0-1, Soulé porta i giallorossi al quarto posto. Terzo ko consecutivo per Inzaghi

(Adnkronos) – Festa Roma a San Siro, Inter ancora sconfitta. I giallorossi si prendono il big match della 34esima giornata di Serie A e agganciano momentaneamente il quarto posto del Bologna, accorciando in zona Champions. Contro l'Inter finisce 1-0, decide la rete di Soulé al 22'. I nerazzurri restano fermi a quota 71 in classifica insieme al Napoli, che stasera ha l'occasione di allungare in vetta affrontando il Torino allo stadio Maradona. Momento nero per la squadra di Inzaghi, al terzo ko consecutivo. Al 22' gli ospiti sbloccano la partita: Pellegrini prova la conclusione dal limite dell'area, la palla viene respinta e carambola sui piedi di Soulé che da pochi passi batte Sommer. Dopo il gol la squadra giallorossa gestisce bene il possesso palla non rischiando più nulla in fase difensiva fino alla fine della prima frazione. Nella ripresa si parte senza cambi. I padroni di casa mantengono il possesso, con gli ospiti chiusi nella propria metà campo e pronti a ripartire. Al 21' nerazzurri vicini al pari. Frattesi pesca sul secondo palo Dumfries, colpo di testa parato da Svilar. Al 23' ancora padroni di casa pericolosi con Barella che riceve in area e calcia in diagonale da posizione ravvicinatissima, palla che sfila sul fondo. Subito dopo Ranieri toglie Koné e Pellegrini, al loro posto Pisilli e Gourna Douath. Al 27' ripartenza giallorossa, gran palla di Soulé per l'inserimento di Pisilli che non colpisce benissimo la sfera e manda fuori. Un minuto dopo Dovbyk riceve da Angelino in area ma la sua conclusione è deviata in corner. Alla mezz'ora tentativo di Calhanoglu da fuori area e palla fuori di poco. Al 40' Ranieri si copre per il finale togliendo Dovbyk e Soulé, al loro posto El Shaarawy e Rensch. Al 44' l'Inter protesta per un contatto in area di rigore su Bisseck ma l'arbitro lascia proseguire. Al 48' Angelino ci prova in contropiede con una conclusione in diagonale, Sommer ci mette le mani. E' l'ultima occasione dell'incontro che si chiude con la festa giallorossa a San Siro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Aprile 2025