Inter, pareggio con il Monterrey. I tifosi delusi: “Mi sono svegliato per questo?”

Esordio amaro per Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter. Il tecnico romeno, subentrato a Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita all'Al Hilal, ha iniziato la sua avventura nerazzurra con un deludente pareggio nella prima giornata della fase a giorni del Mondiale per Club, non riuscendo ad andare oltre l'1-1 contro il Monterrey nella notte italiana. Ed è stata proprio la squadra messicana, allo stadio Rose Bowl di Pasadena, a passare in vantaggio grazie al colpo di testa, al 25' minuto, dell'ex difensore del Real Madrid Sergio Ramos. Lo spagnolo è solo una delle vecchie conoscenze del calcio europeo nella rosa del Monterrey, che può contare anche su Lucas Ocampos, ex attaccante, tra le altre, di Milan e Marsiglia. A pareggiare i conti, al 42', è stato il solito Lautaro Martinez su assist di Carlos Augusto. La prestazione, oltre al risultato, però non è stata giudicata sufficiente dai tifosi nerazzurri, già scottati dall'addio di Inzaghi e scettici sulla scelta di Chivu, allenatore giovane che, dopo essere cresciuto proprio nel vivaio dell'Inter ha guidato, nella seconda parte della scorsa stagione, il Parma, trascinandolo alla salvezza. "Svegliarsi alle 2.45 per uno scempio simile…", è la considerazione amara di un tifoso su X, commentando il post della società, a cui fa eco un "Mi sono svegliato davvero per vedere questa partita?". "Mancano ricambi decenti in attacco!!", è invece l'analisi di un altro utente, che pone l'accento su un reparto giudicato troppo corto, anche per l'assenza forzata di Mehdi Taremi, bloccato in Iran per lo scoppio della guerra con Israele. E sotto al post non mancano anche gli sfottò dei tifosi messicani, che hanno pubblicato varie foto di Sergio Ramos, sfruttandoo qualche stereotipo legato all'Italia. Tra questi, con l'emoticon delle mani unite 'a pigna', un tifoso ha allegato una foto dei personaggi de 'I Soprano', iconica serie tv che parla di una famiglia mafiosa di origine italiana del New Jersey, rigorosamente con la maglia del Monterrey. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Giugno 2025