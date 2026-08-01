Attualità

Inter-Manchester City, oggi amichevole: orario, probabili formazioni e dove vederla

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo l'Inter in amichevole. Oggi, sabato 1 agosto, i nerazzurri di Cristian Chivu affrontano il Manchester City di Enzo Maresca a Hong Kong. Dopo il successo contro i tedeschi del Karlsruhe, i campioni d'Italia in carica torneranno in campo in occasione dell'Asahi Super Dry Trophy. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.
 Ecco le probabili formazioni dell'amichevole tra Inter e Manchester City, in campo alle 13:30:  
MANCHESTER CITY (4-2-3-1) Donnarumma; Lewis, Khusanov, Reis, Mfuni; Nico Gonzalez, Echeverri; Foden, Mukasa, Savinho; Sangare. All. Maresca 
INTER (3-5-2) J. Martinez; Bisseck, Maye, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Frattesi, Dimarco; P. Esposito, Topalovic. All. Chivu L'amichevole Inter-Manchester City sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky ai canali 201, 202 e 214 (Zona Dazn). La partita sarà visibile anche in streaming su Now e su Inter Tv.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Intenzioni di voto, Fdi sempre primo partito al 27,1%, Pd al 21,5%. Cresce Futuro Nazionale

21 minuti fa

Ceuta, Sanchez scrive all’Ue: “Stop a Schengen per ignoranza o interessi politici”

23 minuti fa

Sabaudia Incontra, sindaco Mosca: “La rassegna rafforza il brand culturale della città”

33 minuti fa

Meloni prima tra i leader politici da 48 mesi, seguono Conte e Tajani. Vannacci entra in top 5

33 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio