Inter-Lazio, oggi il match in diretta

(Adnkronos) – L'Inter oggi riceve la Lazio per inseguire lo scudetto. Nel match della 36esima giornata, in diretta tv e streaming, i nerazzurri hanno bisogno di una vittoria per insidiare il Napoli, capolista con una lunghezza di vantaggio. La Lazio, quarta con 64 punti insieme alla Juventus, cerca la qualificazione alla prossima Champions League. Inter-Lazio sarà visibile su Dazn, ma anche sui canali Sky Sport. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn, sull'app Sky Go e NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Maggio 2025