Inter-Lazio 2-0, eurogol di Arnautovic e Calha regalano derby con Milan in semifinale

(Adnkronos) – Ci sarà un doppio derby milanese nelle semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri, nei quarti di finale a San Siro, hanno avuto la meglio sulla Lazio per 2-0, grazie all'eurogol di Arnautovic nel primo tempo e al raddoppio su rigore di Calhanoglu nella ripresa, e affronteranno il Milan, che ha eliminato la Roma, nella doppia semifinale della Coppa nazionale. Importante turnover per Inzaghi che con cinque assenze importanti come Thuram, Sommer, Di Gennaro, Carlos Augusto e Zalewski, lascia in panchina Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Lautaro Martinez e parte dal 1' con Pavard, Bisseck e De Vrij in difesa a protezione di Josep Martinez. In mezzo al campo Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski e Dimarco con Taremi e Arnautovic di punta. Quattro indisponibili per la Lazio, con Baroni che deve fare a meno di Hysaj, Vecino, Dele-Bashiru e Castellanos. Il tecnico sceglie quindi Mandas in porta con Gigot e Romagnoli in mezzo, e Pellegrini a sinistra con Lazzari sulla fascia opposta. Il centravanti è Tchaouna, con Dia a supporto insieme a Isaksen e Zaccagni. Guendouzi e Rovella a centrocampo. Parte meglio la Lazio che al 18' sfiora il vantaggio: Isaksen riceve palla da Tchaouna, punta Asllani e calcia in diagonale sul secondo palo, ma Josep Martinez si distende e allunga in corner. Inzaghi poi al 24' è costretto a cambiare e inserisce Dumfries per l'infortunato Darmian. Ancora Lazio pericolosa al 28' con un'azione personale ancora di Isaksen, che rientra sul destro e calcia, ma il portiere nerazzurro blocca. Nella prima vera azione pericolosa l'Inter passa in vantaggio. Al 39' serve un eurogol di Marko Arnautović che sul corner a uscire di Dimarco, respinto dalla difesa biancoceleste, si coordina e dalla lunetta dell'area carica il sinistro al volo mettendo il pallone nell'angolino alla sinistra di Mandas per l'1-0. Ad inizio ripresa la squadra di Baroni prova a rientrare in partita e al 53' Isaksen calcia da posizione defilata con Josep Martinez che si oppone. La Lazio si sbilancia e l'Inter affonda. Al 57' Dimarco verticalizza per Bisseck, che vede l'inserimento di Taremi e lo serve sulla corsa con l'iraniano che anticipa l'uscita di Mandas e scarica all'indietro alla ricerca di Arnautovic, che viene però anticipato da un grande intervento di Gila, da poco entrato. Al 74' ci prova su punizione Calhanoglu, che aveva preso il posto di Asllani, senza fortuna. Il centrocampista turco però trova il raddoppio poco dopo. Al 77' dal dischetto Çalhanoğlu firma il 2-0 su rigore fischiato per un fallo di Gigot su Correa in area. La Lazio prova un'ultima reazione e all'81' Pedro calcia con il sinistro dal limite, Bisseck devia la conclusione, che si impenna e finisce sulla traversa, ma termina qui e sarà derby in semifinale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Febbraio 2025