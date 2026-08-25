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Inter, Lautaro Martinez e Bastoni litigano con l’arbitro

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(Adnkronos) –
Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni litigano con l'arbitro durante Inter-Monza. La prima giornata di Serie A, che si è aperta proprio con la sfida di San Siro tra i campioni d'Italia e la squadra brianzola, vinta dai nerazzurri per 4-1, ha visto subito polemiche arbitrali ed episodi molto discussi. A Milano la tensione si è manifestata anche in campo, con la 'Bordocam' di Dazn che ha mostrato un acceso dibattito tra i due calciatori e il direttore di gara Marinelli. "Possiamo dialogare, ci mancherebbe altro. Se mancano questi presupposti devo chiudere anche con voi", ha spiegato nel tunnel, poco prima di entrare in campo, l'arbitro rivolto a Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, "il resto della squadra non deve venire. Se mi trovo 3-4 che mi vengono incontro devo prendere provvedimenti". Durante il primo tempo l'arbitro riprende Bastoni, che stava disturbando il portiere avversario Pizzignacco su corner, e il difensore risponde ironico: "È un altro campionato?". Il tono del direttore di gara non piace a Lautaro, che a distanza gli urla di calmarsi, tra i due poi il 'dialogo' continua: "Stai esagerando con tutti", dice l'argentino, con Marinelli che risponde "pensa a giocare". A fine primo tempo l'arbitro richiama Lautaro Martinez: "Cosa ho detto?", chiede l'attaccante dell'Inter, "non si può parlare con te, è dall'inizio che mi parli male". 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Agosto 2026

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