Inter, la lunga notte della festa scudetto: Lautaro e Thuram superstar in Piazza Duomo

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L'Inter batte il Parma 2-0 a San Siro e vince il 21esimo scudetto della sua storia. Poi, spazio alla grande festa dei tifosi per le vie di Milano: dal Duomo a Piazza Castello, i sostenitori nerazzurri si sono lasciati andare a una lunga notte di festeggiamenti. Tra cori, bandiere e striscioni, a un certo punto sono arrivati a far festa anche i giocatori della squadra, che ci hanno tenuto a salutare i loro tifosi dalla terrazza in Piazza Duomo. Da Lautaro a Thuram, passando per Dumfries e Dimarco, gli uomini di Chivu hanno abbracciato la marea nerazzurra piombata in centro per la festa più attesa. Il capitano è uno dei primi a 'esibirsi'. Lautaro sorride, urla, canta: "Siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi".

Continua Thuram, uno dei più attivi con i cori: "Giro l'Italia per te… l'Inter è il nostro vero amore…". E non delude Dumfries, che intona la classica canzone dei tifosi: "C'è solo l'Inter…". La fotografia di una notte spensierata in casa nerazzurra. Quella dei meritati festeggiamenti dopo il traguardo raggiunto. Fino al mattino.

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Pubblicato il 4 Maggio 2026