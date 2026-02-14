Inter-Juve, Kalulu espulso nel primo tempo: era fallo su Bastoni?

(Adnkronos) –

Proteste e polemiche in Inter-Juventus. Nel big match di oggi, sabato 14 febbraio, Kalulu è stato espulso nel finale di primo tempo dopo aver rimediato la seconda ammonizione della sua partita, scatenando la furia del difensore francese prima e di Luciano Spalletti in panchina poi. Ma cos'è successo a San Siro? Succede tutto al 42'. Kalulu, già ammonito, interviene in ritardo su Bastoni che stava facendo ripartire l'azione nerazzurra e l'arbitro La Penna estrae immediatamente il secondo giallo e quindi il cartellino rosso. Le immagini però mostrano che il giocatore francese ex Milan non colpisce il difensore dell'Inter, che si lascia cadere inducendo all'errore il direttore di gara. Kalulu invoca l'intervento del Var, dopo aver protestato veementemente con La Penna, ma non può intervenire sulla seconda ammonizione. Confermata quindi, per forza di cose, la decisione di campo e l'ex giocatore del Milan è costretto ad abbandonare il terreno di gioco, lasciando in dieci la Juventus.

Pubblicato il 14 Febbraio 2026