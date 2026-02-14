Attualità

Inter-Juve, Kalulu espulso nel primo tempo: era fallo su Bastoni?

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Proteste e polemiche in Inter-Juventus. Nel big match di oggi, sabato 14 febbraio, Kalulu è stato espulso nel finale di primo tempo dopo aver rimediato la seconda ammonizione della sua partita, scatenando la furia del difensore francese prima e di Luciano Spalletti in panchina poi. Ma cos'è successo a San Siro? Succede tutto al 42'. Kalulu, già ammonito, interviene in ritardo su Bastoni che stava facendo ripartire l'azione nerazzurra e l'arbitro La Penna estrae immediatamente il secondo giallo e quindi il cartellino rosso. Le immagini però mostrano che il giocatore francese ex Milan non colpisce il difensore dell'Inter, che si lascia cadere inducendo all'errore il direttore di gara. Kalulu invoca l'intervento del Var, dopo aver protestato veementemente con La Penna, ma non può intervenire sulla seconda ammonizione. Confermata quindi, per forza di cose, la decisione di campo e l'ex giocatore del Milan è costretto ad abbandonare il terreno di gioco, lasciando in dieci la Juventus.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Superenalotto, la combinazione vincente di oggi 14 febbraio

2 ore fa

Bergamo, tenta di rapire bimba di un anno e mezzo e le rompe gamba: arrestato

2 ore fa

“Mi vuoi sposare?”, proposta di matrimonio a L’eredità

2 ore fa

Jutta Leerdam, San Valentino a… Milano Cortina: il messaggio di Jake Paul dopo l’oro alle Olimpiadi

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio