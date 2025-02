Inter-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L'Inter scende in campo in Serie A. I nerazzurri affronteranno oggi, sabato 22 febbraio, il Genoa a San Siro nella 26esima giornata di campionato. I nerazzurri vogliono difendere il primo posto in classifica, mentre il Grifone continuare la sua striscia positiva per chiamarsi definitivamente fuori dalla lotta salvezza. La sfida tra Inter e Genoa è in programma oggi, sabato 22 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Genoa (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Miretti; Cornet, Pinamonti, Messias. All. Vieira Inter-Genoa sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma disponibile anche su Dazn. La sfida sarà visibile in streaming su NOW, Dazn e l'app SkyGo.



Pubblicato il 22 Febbraio 2025