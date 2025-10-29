Attualità

Inter-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Scende in campo l'Inter. Il club nerazzurro ospita oggi, mercoledì 28 ottobre, la Fiorentina – in diretta tv e streaming – a San Siro nella decima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dalla sconfitta, con tanto di polemiche, del Maradona, dove il Napoli si è imposto 3-1 nel big match dell'ultimo turno, mentre quella di Pioli ha pareggiato 2-2 in rimonta con il Bologna al Franchi. Al momento l'Inter si trova al quarto posto in classifica con 15 punti, mentre la Fiorentina, protagonista di un inizio di stagione negativo, è terzultima a quota 4.  La sfida tra Inter e Fiorentina è in programma oggi, mercoledì 29 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu 
Fiorentina (3-5-1-1): De Gea: Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Gosens; Gudmundsson; Kean. All. Pioli  Inter-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche sui canali SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.  
Pubblicato il 29 Ottobre 2025

