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Inter, Dimarco si allena dopo infortunio: sarà convocato per l’Udinese

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(Adnkronos) –
Federico Dimarco corre verso il recupero dall'infortunio. Oggi, venerdì 11 settembre, l'esterno dell'Inter ha svolto la seduta mattutina d'allenamento insieme ai compagni, secondo quanto riportato da SkySport, e dovrebbe quindi tornare a disposizione di Chivu per il match di lunedì sera contro l'Udinese. Dimarco era stato costretto a saltare la trasferta contro il Real Madrid, persa 2-1 dall'Inter nella prima giornata di Champions League, a causa di un problema fisico accusato durante l'ultimo turno di campionato contro il Napoli. Dimarco si era allenato in gruppo alla vigilia della sfida, ma Chivu ha preferito lasciarlo ad Appiano per recuperare al meglio e non correre rischi. Dimarco insomma dovrebbe essere convocato e andare almeno in panchina, mentre è più difficile il suo impiego dal primo minuto.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Settembre 2026

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