Inter, Calhanoglu rassicura: “Infortunio niente di grave, voglio esserci a Verona”

(Adnkronos) –

Hakan Calhanoglu rassicura l'Inter. Il centrocampista nerazzurro ha subito un infortunio muscolare con la maglia della Turchia, ma ha deciso di rimanere in ritiro con la sua Nazionale, posticipando così il suo rientro a Milano. Domani infatti, a Podgorica, si giocherà Montenegro-Turchia, ma Calhanoglu non potrà scendere in campo: "Il vecchio infortunio è tornato, ma non ho niente di grave", ha detto in conferenza", non ci sono lesioni muscolari, spero di essere in campo già per la partita contro il Verona". "Ringrazio il presidente dell'Inter,

Marotta

, per la sua comprensione" ha continuato il centrocampista nerazzurro, "dopo la partita contro il Galles hanno contattato direttamente me e il nostro allenatore. Ho deciso di restare qui, ma purtroppo domani non potrò scendere in campo". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Novembre 2024