Inter, Ausilio non rinnoverà il contratto: lascia il club dopo 28 anni

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Piero Ausilio lascia l'Inter. Oggi, mercoledì 2 settembre, il ds nerazzurro ha deciso di terminare il suo contratto con il club milanese, secondo quanto riportato da Tuttosport. Il contratto di Ausilio, che per 28 anni è stato parte della dirigenza dell'Inter, è in scadenza nel giugno 2027 e la decisione finale sarà quella di non prolungare l'accordo. Secondo le prime ricostruzioni, Ausilio aveva già comunicato alla società la propria volontà di lasciare l'Inter, non trovando dall'altra parte la minima opposizione. Il futuro del ds nerazzurro è a questo punto un rebus, con la separazione che potrebbe arrivare già prima della naturale scadenza del contratto, con l'Inter che, in questo caso, potrebbe rinunciare al suo principale uomo mercato durante il calciomercato di gennaio.

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Pubblicato il 2 Settembre 2026