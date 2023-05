Inter-Atalanta 3-2, squadra di Inzaghi è in Champions League

(Adnkronos) – L'Inter batte l'Atalanta per 3-2 nel match valido per la 37esima giornata della Serie A 2022-2023. La formazione allenata da Inzaghi sale a 69 punti, conquistando la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. I bergamaschi rimangono a quota 61 e al massimo possono puntare all'Europa League. La sfida si sblocca subito con un terribile uno-due dei padroni di casa. Pronti, via e l'Inter colpisce dopo una manciata di secondi. Lautaro innesca Lukaku che dribbla Sportiello e firma l'1-0 dopo un minuto. L'Atalanta colpita a freddo sbanda, al 3' arriva il raddoppio dell'Inter. Sportiello nega il gol a Dimarco ma non può opporsi al tap-in di Barella: 2-0. Gli ospiti sbandano, rischiano di subire anche il terzo gol siglato da Calhanoglu e cancellato per fuorigioco. Al 36', improvvisamente, l'Atalanta rientra in partita: Pasalic risolve la mischia nata da un corner, girata perfetta e 2-1. L'Inter mantiene il controllo del match nella ripresa, crea occasioni per il tris e fa centro al 77'. Lukaku inventa per Brozovic che offre il pallone a Lautaro, bisogna solo depositare in porta il 3-1. Prima dei titoli di coda, Muriel timbra: 3-2, sipario. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Maggio 2023