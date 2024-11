Inter-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match a San Siro, nella quarta giornata di Champions League. L'Inter affronta oggi, mercoledì 6 novembre, l'Arsenal per avvicinare la vetta della classifica. I nerazzurri, dopo la vittoria esterna contro lo Young Boys dell'ultimo turno, sono a quota 7 punti, proprio come i Gunners. La squadra di Arteta ha pareggiato con l'Atalanta e poi ha infilato due successi consecutivi contro Paris Saint-Germain e Shakthar Donetsk. Sono soltanto due i precedenti tra l’Inter e i londinesi in gare ufficiali. Risalgono entrambi alla fase a gironi della vecchia Champions, stagione 2003-04. Allora, i nerazzurri vinsero 3-0 a Londra con gol di Cruz, Van der Meyde e Martins, perdendo poi 5-1 a San Siro. Il match tra Inter e Arsenal è in programma oggi, mercoledì 6 novembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

Arsenal (4-4-2): Raya; Partey, Saliba, Gabriel, Timber; Saka, Merino, Rice, Martinelli; Havertz, Trossard. All. Arteta Inter-Arsenal sarà trasmessa in diretta esclusiva da Prime Video, disponibile sia sulla piattaforma streaming che da smart tv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Novembre 2024