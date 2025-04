Inter, allarme rientrato per Bastoni dopo l’infortunio: con il Bayern ci sarà

(Adnkronos) – L'infortunio di Alessandro Bastoni non preoccupa l'Inter. Il difensore nerazzurro era finito ko contro il Parma, valida per la 31esima giornata di Serie A e finita 2-2, venendo sostituito all'intervallo. Sedutosi in panchina, il centrale aveva applicato una borsa del ghiaccio sul ginocchio, non facendo presagire niente di buono e facendo suonare l'allarme in vista dei quarti di finale di Champions League, da giocare contro il Bayern Monaco. Oggi però l'allarme è già rientrato. Bastoni ha svolto un allenamento personalizzato alla Pinetina e il suo impiego contro i bavaresi, partita in programma martedì 8 aprile, al momento non sembra essere in dubbio. La sua situazione andrà monitorata in ogni caso nei prossimi giorni, ma la speranza dei tifosi dell'Inter è che la sostituzione di Parma possa essere arrivata a scopo precauzionale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Aprile 2025