L’evoluzione dell’intelligenza artificiale impone di ripensare software e infrastrutture, bilanciando automazione e competenze umane. Mauro Pezzè, professore ordinario e Fellow ACM e IEEE all’Università degli Studi di Milano-Bicocca e all’Università della Svizzera italiana, ha illustrato le sfide della progettazione di sistemi AI-ready, chiamati a integrare l’intelligenza artificiale senza trascurare il ruolo delle persone. Il suo intervento si è svolto alla Convention CTO Italy di Brightstar, dedicata al cambiamento tecnologico e culturale e alle strategie per affrontare le trasformazioni in corso.



Pubblicato il 28 Novembre 2026